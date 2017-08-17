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İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE GENÇ KADINI TACİZ EDİP ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER


İstanbul'un Göbeğinde Genç Kadını Taciz Edip Öldüresiye Dövdüler
Tarih : 17 Ağustos 2017, 11:30
Puan Ver : İstanbul'un Göbeğinde Genç Kadını Taciz Edip Öldüresiye Dövdüler(6/10)2

İstanbul Esenyurt'ta, 31 yaşındaki P.Ö. herkesin ortasında önce tacize uğradı sonra da tekme tokat dövüldü.

"DUA ET KADINSIN YOKSA SENİ GEBERTİRİM"

Olay 9 Ağustos tarihinde Esenyurt'taki Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mehtap Sokak'ta yaşandı. Evden çıkan P.Ö. ablasının evine doğru giderken tacize uğradı. Sonrasını ise şöyle anlattı:

"Üzerimde şort ve tişört vardı. Kaldırımda yürüyordum. Birden bir şahıs önce beni elle taciz etti. Sinirle dönüp üzerine yürüdüm. Küfür etti ardından da 'Kıyafetine bak! Dua et kadınsın yoksa seni gebertirim' dedi. Saldırdı. Beni aldığı gibi yere fırlattı ve kafam kaldırıma çarptı. Teklemeye başladı. Bayılana kadar beni dövdü. F.T. isminde bir şahısmış ve uyuşturucudan ve polise mukavemetten sabıkası varmış. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Davacı olacağım."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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