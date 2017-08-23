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İSTANBUL'UN EN UCUZ KONUT ALABİLECEĞİNİZ İLÇELERİ


İstanbul'un En Ucuz Konut Alabileceğiniz İlçeleri
Tarih : 23 Ağustos 2017, 12:10
Puan Ver : İstanbul'un En Ucuz Konut Alabileceğiniz İlçeleri(7/10)3

"Taşı toprağı altın" denen İstanbul'da ev sahibi olmak git gide zorlaşıyor. Sınırlı arsa arzı ve kentsel dönüşümün etkisiyle şehrin merkezi ilçelerinde fiyatlar tırmanırken, dar ve orta gelirli için seçenekler daralıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren Türkiye Veri İşleme Merkezi (TUVİMER) İstanbul'da ev sahibi olunacak en ucuz 10 adresi araştırdı.

EN PAHALI İLÇE BEŞİKTAŞ

Yapılan araştırma gösteriyor ki orta, hatta orta üstü gelirli vatandaş için şehrin merkezi lokasyonlarında ev sahibi olmak hayal oldu. Hem Avrupa hem de Anadolu yakasında şehrin gelişim çeperleri bu gelir grubu için öne çıkıyor 0-5 yaş arası binalarda ev uygun fiyatlı ev Esenyurt'ta yer alırken, bu bölgede dahi 100 metrekare bir evin fiyatı 218 bini aşıyor. İstanbul'da en pahalı ilçe olarak ise Beşiktaş öne çıkıyor. Beşiktaş'ta ise metrekare fiyatı 18 bini aşıyor ve en ucuz ilçenin 8 katının da üstüne çıkıyor.

KİRA 800 TL'DEN BAŞLIYOR

Alt gelir grubu ise mecburen kiracı oluyor. Kira fiyatlarına baktığımızda da benzer bir tablo ortaya çıkıyor. Türkiye Veri İşleme Merkezi Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Ömer Türkoğlu, "Dar gelirli vatandaşların tercih ettiği ilçelerde 100 metrekare bir evin kirası 800 lira ile 1250 lira arasında değişiyor. Ortalama metrekare kira bedeli Arnavutköy ve Çatalca için 8 lira, Esenyurt ve Sultangazi için 10 lira, Avcılar, Beylikdüzü, Çekmeköy, Esenler ve Sultanbeyli için 11 lira, Başakşehir için de 12 lira" diye konuştu.

KONUTA TALEP SÜRÜYOR

Hem İstanbul hem de ülke genelinde konuta talep hala canlı, ancak vatandaş alım gücüne uygun seçenek bulmakta zorlanıyor. Dar ve orta gelirli vatandaş uygun fiyatlı konut projelerine yoğun ilgi gösteriyor. Bunu kura ile satışa sunulan projelerden anlamak mümkün. Son olarak TOKİ aylık 603 liradan başlayan taksitle orta gelirli vatandaşa Kayaşehir'de konut imkânı sunduğunu açıkladı. Kura ile sahibini bulacak 1892 eve başvurular 5 Eylül'de yapılacak. Resmi başvuru başlamadığı halde 2 günde fırsatı duyan 3 bin vatandaş TOKİ'nin bilgilendirme merkezine başvurdu. Kaynak: Hürriyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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