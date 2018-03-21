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İstanbul'un En İşlek Köprüsünde Kaza! 2 Şerit Trafiğe Kapatıldı
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İstanbul'un en işlek köprüsünde kaza! 2 şerit trafiğe kapatıldı

İSTANBUL'UN EN İŞLEK KÖPRÜSÜNDE KAZA! 2 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul'da Haliç Köprüsü çıkışı Okmeydanı istikametinde kaza meydana geldi. 2 kişi yaralanırken, 2 şerit de trafiğe kapandı.

Tarih : 21 Mart 2018, 17:10
Puan Ver : İstanbul'un En İşlek Köprüsünde Kaza! 2 Şerit Trafiğe Kapatıldı(5/10)1

İstanbul'da Haliç Köprüsü çıkışı Okmeydanı istikametinde kaza meydana geldi. 2 kişi yaralanırken 2 şerit de trafiğe kapandı.

2 KİŞİ YARALANDI 2 ŞERİT TRAFİĞE KAPANDI

İstanbul D-100 Karayolu Haliç Köprüsü çıkışı Okmeydanı istikametinde kaza meydana geldi.

Korkunç kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle 3 şeritten 2'si trafiğe kapandı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ayrıntılar gelecek...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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