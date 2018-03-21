İSTANBUL'UN EN İŞLEK KÖPRÜSÜNDE KAZA! 2 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI
İstanbul'da Haliç Köprüsü çıkışı Okmeydanı istikametinde kaza meydana geldi. 2 kişi yaralanırken, 2 şerit de trafiğe kapandı.
İstanbul'da Haliç Köprüsü çıkışı Okmeydanı istikametinde kaza meydana geldi. 2 kişi yaralanırken 2 şerit de trafiğe kapandı.
2 KİŞİ YARALANDI 2 ŞERİT TRAFİĞE KAPANDI
İstanbul D-100 Karayolu Haliç Köprüsü çıkışı Okmeydanı istikametinde kaza meydana geldi.
Korkunç kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle 3 şeritten 2'si trafiğe kapandı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: haberinburada
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