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İSTANBUL'UN EN BÜYÜK İLÇELERİNDEN EYÜP'ÜN ADI DEĞİŞİYOR


İstanbul'un En Büyük İlçelerinden Eyüp'ün Adı Değişiyor
Tarih : 03 Ekim 2017, 18:50
Puan Ver : İstanbul'un En Büyük İlçelerinden Eyüp'ün Adı Değişiyor(7/10)3

İstanbul'un en büyük ve tarihi ilçelerinden Eyüp ilçesinin isminin "Eyüpsultan" olarak değiştirilmesi için, AK Parti'li milletvekilleri TBMM İçişleri Komisyonu'na bir teklif sundu.

KUZEY SINIRLARI KARADENİZ'E KADAR UZANIYOR

Eyüp ilçesi İstanbul'un Avrupa yakasında, İstanbul surlarının hemen dışındadır. Doğusunda Kağıthane ve Beyoğlu, güneyinde Fatih ve Zeytinburnu, batısında Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa ilçeleri vardır. Eyüp ilçe sınırları mücavir alanı kuzeyde Karadeniz'e kadar uzanmaktadır.

Yüzölçümü 242 kilometrekare olan Eyüp, Kemerburgaz bucağını da içine almaktadır. Eyüp'ün, Haliç'e 2,6 kilometre kıyısı vardır. Daha önce Eyüp ilçesi sınırları içinde olan Bayrampaşa, 1990'da ilçe yapılarak Eyüp'ten ayrılmıştır.

ADINI EYÜP SULTAN TÜRBESİNDEN ALIYOR

İlçe ismini, sınırları içinde türbesi bulunan Ebu Eyyûb el-Ensarî'den almaktadır. İstanbul'un Fethinden sonra Türklerin sur dışında kurduğu ilk yerleşim merkezi olan Eyüp'te başta Eyüp Sultan Camii olmak üzere Osmanlı döneminden kalma çok sayıda tarihi eser mevcuttur. III. Selimin annesi Mihrişah Valide Sultan'ın inşa ettirdiği imaret 200 yıldan beri faaliyetini sürdürmektedir. Tarihi Eyüp mezarlığında Osmanlı döneminin önemli asker, devlet adamı ve alimlerinin mezarları bulunmaktadır. Bilinenin aksine bölgede bir değil yedi sahabe mefdun bulunmaktadır.Şimdiki adı Alibeyköy olan Köpekyaylası önemli yerleşim alanlarındandır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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