

Karada hızla süren çalışmaların ardından, daha önce Irak'ta görev yapan 126 Megawatt´lık gemi ürettiği elektriği artık Marmaraya iletmeye başlayacak. Dev jenaratör geminin elektriğini şehir şebekesinden alan Marmaray´ın neden olduğu elektrik kesintilerinin önüne geçmesi planlanıyor.







JENERATÖR GEMİ Yenikapı'YA DEMİRLEDİ







Ortadoğu Afrika ve Güney Asya ülkelerinde yetmeyen elektrik ihtiyacını karşılamak için Karadeniz Holdingi tarafından başlatılan projede görev yapan 9 Jeneratör gemiden biri olan Doğan Bey, geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi'ne giriş yapmış ve Yenikapı açıklarına demirlemişti.







GEMİDEN UZANAN ELEKTRİK TELLERİ KARAYA BAĞLANDI







126 Megawatt'lık bir santrali bünyesinde barındıran Doğan Bey gemisinin Yenikapı'ya demirlemesinin ardından hızla başlayan çalışmalarda gemiden uzatılan elektrik kablolarıyla karaya bağlandı. Karada yapılan çalışmalarda ise kıyıda bir elektrik aktarma istasyonu yapıldı. Bu istasyonda son çalışmaların yapıldığı ardından geminin ürettiği enerjinin önce şehir şebekesine oradan da Marmara´ya ulaşacağı öğrenildi.







kaynak:milliyet