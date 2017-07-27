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İSTANBUL'UN DENİZE KIYISI OLMAYAN SEMTİNDE CANLI BALIK YAKALADILAR


İstanbul'un denize kıyısı olmayan semtinde canlı balık yakaladılar
Tarih : 27 Temmuz 2017, 20:50
Puan Ver : İstanbul'un Denize Kıyısı Olmayan Semtinde Canlı Balık Yakaladılar(9/10)5

İstanbul'da iş çıkış saatlerinde Trakya bölgesinden gelen ve aniden bastıran sağanak yağış ve şiddetli fırtına, hayatı adeta felç etti.

ACIBADEM'DE BALIK ÇIKTI

Fırtına ve hortumun şiddeti o kadar fazlaydı ki, yoldaki vatandaşlardan birisi, İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Acıbadem semtinde canlı balık yakaladı. Bu görüntüler herkesi güldürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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