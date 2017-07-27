İSTANBUL'UN DENİZE KIYISI OLMAYAN SEMTİNDE CANLI BALIK YAKALADILAR
İstanbul'da iş çıkış saatlerinde Trakya bölgesinden gelen ve aniden bastıran sağanak yağış ve şiddetli fırtına, hayatı adeta felç etti.
ACIBADEM'DE BALIK ÇIKTI
Fırtına ve hortumun şiddeti o kadar fazlaydı ki, yoldaki vatandaşlardan birisi, İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Acıbadem semtinde canlı balık yakaladı. Bu görüntüler herkesi güldürdü.
Kaynak: haberinburada
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