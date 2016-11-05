İSTANBUL'da baraj doluluk oranları alarm veriyor. Geçen yıl kışa girerken bugünlerde toplam doluluk oranı yüzde 68.75 olan İstanbul barajlarındaki doluluk oranı şu anda 37.6.



Geçtiğimiz yıl yoğun yağışların ardından yüksel doluluk oranına ulaşan Alibeyköy barajında ise suların çekilmesiyle birilikte tarihi kemerler artık karada kaldı. Eskiden balıkların yüzdüğü alan ise şu anda mera görünümüne büründü.