İSTANBUL'UN 8 İLÇESİNE ELEKTRİK VERİLEMEYECEK!
Ataşehir, Çekmeköy, Kartal, Pendik, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde 7 Haziran'da elektrik kesintisi uygulanacak.
Ataşehir, Çekmeköy, Kartal, Pendik, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde 7 Haziran'da elektrik kesintisi uygulanacak.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre,
* Ataşehir'de 09.00-17.00 saatleri arasında,
* Kartal'da 10.00-14.00 saatleri arasında,
* Pendik'te 09.00-10.00 saatleri arasında,
* Şile'de 09.00-17.00 saatleri arasında,
* Tuzla'da 09.00-14.00 saatleri arasında,
* Ümraniye'de 09.00-14.00 saatleri arasında,
* Üsküdar'da 09.00-13.00 elektrik verilemeyecek.
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