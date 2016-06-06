Ataşehir, Çekmeköy, Kartal, Pendik, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde 7 Haziran'da elektrik kesintisi uygulanacak.



Ataşehir, Çekmeköy, Kartal, Pendik, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde 7 Haziran'da elektrik kesintisi uygulanacak.







İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre,







* Ataşehir'de 09.00-17.00 saatleri arasında,



* Kartal'da 10.00-14.00 saatleri arasında,



* Pendik'te 09.00-10.00 saatleri arasında,



* Şile'de 09.00-17.00 saatleri arasında,



* Tuzla'da 09.00-14.00 saatleri arasında,



* Ümraniye'de 09.00-14.00 saatleri arasında,



* Üsküdar'da 09.00-13.00 elektrik verilemeyecek.