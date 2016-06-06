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istanbul'un 8 ilçesine elektrik verilemeyecek!

İSTANBUL'UN 8 İLÇESİNE ELEKTRİK VERİLEMEYECEK!

Ataşehir, Çekmeköy, Kartal, Pendik, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde 7 Haziran'da elektrik kesintisi uygulanacak.

Tarih : 06 Haziran 2016, 12:54
Puan Ver : İstanbul'un 8 İlçesine Elektrik Verilemeyecek!(8/10)6


Ataşehir, Çekmeköy, Kartal, Pendik, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde 7 Haziran'da elektrik kesintisi uygulanacak.



İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre,



* Ataşehir'de 09.00-17.00 saatleri arasında,

* Kartal'da 10.00-14.00 saatleri arasında,

* Pendik'te 09.00-10.00 saatleri arasında,

* Şile'de 09.00-17.00 saatleri arasında,

* Tuzla'da 09.00-14.00 saatleri arasında,

* Ümraniye'de 09.00-14.00 saatleri arasında,

* Üsküdar'da 09.00-13.00 elektrik verilemeyecek.








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