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istanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi

İSTANBUL'UN 8 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Pendik, Ümraniye, Sancaktepe, Kadıköy, Tuzla, Beykoz, Sultanbeyli ve Şile'nin bazı mahallelerinde 10 Aralık'ta elektrik kesintisi yapılacak

Tarih : 09 Aralık 2015, 12:31
Puan Ver : İstanbul'un 8 İlçesinde Elektrik Kesintisi(8/10)8


 İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Pendik'te 00.00-07.00 saatlerinde Doğu Mahallesi, Mola, Oya, İbni Sina, Madalyon, Selvi, Şehit Müşteba, Ufuk, Yüksel, Park, Akça, Aydınlı Yolu, Ekol, Çamburnu, Çamlık, Dağ, Hatır, Zembil, Beyzanur, Muhterem, Suna, Kaynarca Aydınlı Yolu, Badem, Birlik, Esma, Çeşme, Ecenil, Damlacık, Destan, Farklı, Fişek, Çayır Başı, Kestane, Günaltı, Adnan Kahveci, Müjde, Kanat, Sermin, Ömür, Babıali, Akkale, Yengin, Zirve, Sevgi ve Mescit sokakları elektrik alamayacak.



Ümraniye'de 09.00-18.00 saatlerinde Adem Yavuz Mahallesi, Fatih Sultan, Yenidünya, Ulukent, Koçyiğit, Mimar Sinan, Yavuz Selim sokakları, Ay, Eski Üsküdar Yolu, Cemil Meriç Mahallesi Çayırönü Sokağı, Sancaktepe'de 09.30-17.00'de Emek Mahallesi, Alçağ, Bitki, Nutuk, Gülben, İklim, Sarnıç, Tuğra, Mihenk, Aygün, Çisem, Manolya, Defne, Uzay ve Onur sokakları ile Kadıköy'de 09.00-16.00'da Merdivenköy Mahallesi, Emin Çınarpaşa, İmam Ramiz, Hamle, İlkyuva, Hoşgörü ve Fahrettin Kerim Gökay sokaklarına enerji verilemeyecek.



Tuzla'da 09.00-15.00 saatlerinde Tepeören Mahallesi, Tepeören Yolu, Dereboyu, Çağlagül, Gezgin, Medeniyet, Kirazlı, Gülsevim,  Berfin, Devran ve Ülkü sokakları, 09.00-17.00'de Aydınlı Mahallesi, Güray, Hamam Kuyu, Eşraf, Civanmert, Kahraman, Belgin, Zaim Çıkmazı, Dersaadet, Kır, Suna, Çarşı, Çayır, Yelken, Yüksek, Mutlu, Sonbahar ve Gaffar sokakları ile Beykoz'da 09.00-18.00'de Kavacık Mahallesi, Uygur, Hazine ve Nehir sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.



Sultanbeyli'de 09.00-17.00'de Mecidiye Mahallesi, Haliç, Işılay, Rahmet, Saraçlı, Sürme, Arı, Ahmet, Selçukhan, Safran ve Baran sokakları, Şile'de 10.00-12.00'de Kadıköy Mahallesi ve merkez sokakları ile 13.00-15.00'te Geredeli Mahallesi ve sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.








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