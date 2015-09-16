

Kadıköy, Ataşehir, Maltepe, Üsküdar, Şile, Ümraniye ve Tuzla'nın bazı mahallelerinde 17 Eylül'de elektrik kesintisi uygulanacak.







İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre Kadıköy'de 09.00-15.00'te Caferağa Mahallesi Rıhtım Sokak, Ataşehir'de, 09.00-13.00'te İnönü Mahallesi Zambak, Limon, Mansur, Dilaver, Pembe Gül, Neriman, Hilal, Güler, Kurtoğlu, Gülçin, Kartal, Nar Çiçeği, Nusret, Kayışdağı, Akasyam, Alpkaya, Kainat, Leylam, Kar, Papatyam, Düzenli, Denizatı, Ulusu, Tuğ, Badem ve Büyük Atatürk sokaklarına enerji verilemeyecek.







Maltepe'de 09.00-13.00'te Fındıklı Mahallesi Tekin, Erdem ve Göksu Sokak, Üsküdar'da 09.00-11.30'da Altunizade Mahallesi Nuhkuyusu, Pişkinler Sokak, Selami Değirmeni, Mahir İz, Allame Sokak, 08.00-18.00'de Küplüce Mahallesi Saray Sokak elektrik alamayacak.