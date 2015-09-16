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istanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi

İSTANBUL'UN 7 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası'nda 17 Eylül tarihinde 7 ilçeye elektrik verilemeyecek.

Tarih : 16 Eylül 2015, 12:12
Puan Ver : İstanbul'un 7 İlçesinde Elektrik Kesintisi(10/10)7


Kadıköy, Ataşehir, Maltepe, Üsküdar, Şile, Ümraniye ve Tuzla'nın bazı mahallelerinde 17 Eylül'de elektrik kesintisi uygulanacak.



İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre Kadıköy'de 09.00-15.00'te Caferağa Mahallesi Rıhtım Sokak, Ataşehir'de, 09.00-13.00'te İnönü Mahallesi Zambak, Limon, Mansur, Dilaver, Pembe Gül, Neriman, Hilal, Güler, Kurtoğlu, Gülçin, Kartal, Nar Çiçeği, Nusret, Kayışdağı, Akasyam, Alpkaya, Kainat, Leylam, Kar, Papatyam, Düzenli, Denizatı, Ulusu, Tuğ, Badem ve Büyük Atatürk sokaklarına enerji verilemeyecek.



Maltepe'de 09.00-13.00'te Fındıklı Mahallesi Tekin, Erdem ve Göksu Sokak, Üsküdar'da 09.00-11.30'da Altunizade Mahallesi Nuhkuyusu, Pişkinler Sokak, Selami Değirmeni, Mahir İz, Allame Sokak, 08.00-18.00'de Küplüce Mahallesi Saray Sokak elektrik alamayacak.








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