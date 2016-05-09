O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

istanbul'un 2 ilçesinde 24 saatlik su kesintisi

İSTANBUL'UN 2 İLÇESİNDE 24 SAATLİK SU KESİNTİSİ

İstanbul'da Küçükçekmece ve Başakşehir'in bazı mahallelerine 24 saat su verilemeyecek.

Tarih : 09 Mayıs 2016, 15:41
Puan Ver : İstanbul'un 2 İlçesinde 24 Saatlik Su Kesintisi(9/10)11


İstanbul'da 2 ilçede 24 saatlik su kesintisi  uygulanacak. İSKİ Basın Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul geneli yol kavşak ve altyapı inşaatı çalışmaları kapsamında İkitelli-Sefaköy isale hattında bağlantı çalışması yapılacağı belirtildi. 

Açıklamada, çalışma dolayısıyla 10 Mayıs Salı günü 10.00 ile 11 Mayıs Çarşamba günü 10.00 arasında 24 saat süreyle Küçükçekmece ilçesi, Yarımburgaz, İstasyon, Atakent, Kanarya, Cumhuriyet, Fatih ve Fevzi Çakmak mahalleleri ile Başakşehir ilçesi Kayabaşı, Bayramtepe, Şamlar ve Altınşehir mahallelerinde su kesintisi uygulanacağı kaydedildi.








Etiketler: İstanbul  Un  2  İlçesinde  24  Saatlik  Su  Kesintisi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER