İSTANBUL'UN 2 İLÇESİNDE 24 SAATLİK SU KESİNTİSİ
İstanbul'da Küçükçekmece ve Başakşehir'in bazı mahallelerine 24 saat su verilemeyecek.
İstanbul'da 2 ilçede 24 saatlik su kesintisi uygulanacak. İSKİ Basın Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul geneli yol kavşak ve altyapı inşaatı çalışmaları kapsamında İkitelli-Sefaköy isale hattında bağlantı çalışması yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, çalışma dolayısıyla 10 Mayıs Salı günü 10.00 ile 11 Mayıs Çarşamba günü 10.00 arasında 24 saat süreyle Küçükçekmece ilçesi, Yarımburgaz, İstasyon, Atakent, Kanarya, Cumhuriyet, Fatih ve Fevzi Çakmak mahalleleri ile Başakşehir ilçesi Kayabaşı, Bayramtepe, Şamlar ve Altınşehir mahallelerinde su kesintisi uygulanacağı kaydedildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar