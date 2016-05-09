

İstanbul'da 2 ilçede 24 saatlik su kesintisi uygulanacak. İSKİ Basın Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul geneli yol kavşak ve altyapı inşaatı çalışmaları kapsamında İkitelli-Sefaköy isale hattında bağlantı çalışması yapılacağı belirtildi.



Açıklamada, çalışma dolayısıyla 10 Mayıs Salı günü 10.00 ile 11 Mayıs Çarşamba günü 10.00 arasında 24 saat süreyle Küçükçekmece ilçesi, Yarımburgaz, İstasyon, Atakent, Kanarya, Cumhuriyet, Fatih ve Fevzi Çakmak mahalleleri ile Başakşehir ilçesi Kayabaşı, Bayramtepe, Şamlar ve Altınşehir mahallelerinde su kesintisi uygulanacağı kaydedildi.