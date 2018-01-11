İstanbul'un 10 ilçesinin bazı kısımlarına, genel arıza nedeniyle saat 15.00'e kadar su verilemeyecek. İşte su kesintisi olacak ilçeler...

İstanbul'da, Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Fatih ilçelerinin bir kısmı, Zeytinburnu ilçesinin tamamı ile Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy ve Beykoz ilçelerinin sahil kesiminde bugün saat 15.00'e kadar su verilemeyecek.

ARIZA NEDEDİYLE SAAT 15.00'E KADAR SU YOK

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ), yaşanacak su kesintisine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Ana isale hattında dış etken nedeniyle meydana gelen arızaya müdahale edildiği aktarılan açıklamada bazı bölgelerde bugün saat 15.00'e kadar su kesintisi yaşanacağı aktarıldı.

İŞTE SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "Üsküdar Bulgurlu-Çamlıca arası Ana İsale Hattı'nda dış etken nedeniyle bir arıza meydana gelmiştir. Ekiplerimiz hemen müdahale ederek, arızayı giderme çalışmalarına başlamıştır. Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Fatih ilçelerinin bir kısmı, Zeytinburnu ilçesinin tamamı ile Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy ve Beykoz ilçelerinin sahil kesiminde saat 15.00'e kadar su kesintisi yaşanacağını kıymetli İstanbullulara üzülerek bildiririz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: haberinburada