İSTANBUL'U KANA BULAMAYA HAZIRLANAN 5 TERÖRİST YAKALANDI
Samsun'da 7 DEAŞ'lı teröristin İstanbul'da eylem yapmak için bilet aldığı ve eyleme gideceği ihbarı üzerine polis tarafından yapılan baskınlarda 5 terörist gözaltına alındı.
Samsun'da 7 DEAŞ'lı teröristin İstanbul'da eylem yapmak için bilet aldığı ve eyleme gideceği ihbarı üzerine polis tarafından yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İSTANBUL'DA EYLEM YAPACAKLARDI
Samsun Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "15 Ağustos günü saat 21.34'te Emniyet Müdürlüğümüz 155 hattına 'Çiftlik'te bir hücre evinde 7 DEAŞ'lı şahsın şu an İstanbul'a bilet aldığı ve eyleme gideceği' şeklinde yapılan ihbar ile ilgili olarak görevlilerimizce araştırma yapılmış, ihbarcı şahsın bilgi sahibi olarak ifadesi alınmış, ifade doğrultusunda ihbara konu şahısların adres ve kimlik tespitleri yapılarak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında vermiş olduğu arama kararı doğrultusunda bugün saat 02.15'te üç ayrı adreste bulunan 7 şahsa yönelik yapılan operasyonda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.
Kaynak: haberinburada
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