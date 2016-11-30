

İstanbul'da 62 darbeci asker hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı. Darbecilerin 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 3 gün boyunca yaptıkları gizli toplantılara katılan ve planları koordine eden kilit isim, Albay Muzaffer Düzenli çıktı.







"ANKARA'YI BÖLDÜK"



Darbe toplantısına katılan isimlerden Binbaşı Murat Yanık, Düzenli'nin 14 Temmuz'da İstanbul'a gelip harekât planına son şeklini verdiğini, darbe girişiminin erkene alındığı haberini de Düzenli'nin verdiğini ifade etti. İşte Binbaşı Yanık'ın ifadesinden satır başları:







"İzindeyken Yarbay Ertuğrul Terzi aradı ve tabura katılışımı erken yapmam gerektiğini söyledi. Ben de 11 Temmuz günü Ankara'ya geldim. Ankara Kara Kuvvetleri'nde Tuğgeneral Ali Kalyoncu 'Yönetim el koyacağız' dedi. Ankara haritası üzerinde Mamak tugayının hangi noktaları kontrol edeceğini konuşmaya başladılar. Ankara'yı ikiye böldüklerini, yarısının zırhlı birlikler komutanlığının diğer yarısının ise Mamak tugayının kontrolü altında olduğunu söylediler.







HARİTA ÜZERİNDEN PLAN...



Beni İstanbul ayağında darbe planlamasını yapan Kurmay Albay Muzaffer Düzenli'nin yanına götüreceklerini söylediler. 13 Temmuz günü İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na intikal ettik. Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Mehmet Kapan tüm tabur komutanları ile brifing salonunda toplandık.







Harita üzerinden, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kontrol edilmesi, kontrolü Kuleli Askeri Lisesi'ne verilen 2. Boğaz Köprüsü'nün takviye edilmesi, Üsküdar Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün kontrol altında tutulması, Acıbadem'deki Telekom'un ablukaya alınması ve TEM ile E-5'in kontrol altında tutulması ele alındı.







14 Temmuz Perşembe günü bir toplantı daha yapıldı. Bu toplantıya Kurmay Albay Muzaffer Düzenli de katıldı. Planlar ona da anlatıldı. Düzenli, koordineleri yapmak için Avrupa yakasına geçeceğini, oradaki toplantıdan sonra Ankara'ya döneceğini söyledi ve Murat Çelebioğlu'na 'Whatsapp grubunu kurmayı unutma' deyip ayrıldı.







kaynak:ahaber