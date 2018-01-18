İSTANBULSPOR MAÇINA GİRMEME SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, belindeki ağrıları nedeniyle Eljif Elmas'ı İstanbulspor maçında oyuna almamış.
Aykut Kocaman, beklentileri boşa çıkartarak İstanbulspor maçında Eljif Elmas'ı oynatmamıştı. Deneyimli teknik adam, belindeki ağrıları devam eden genç öğrencisini riske etmemek için bu yolu seçti. Kocaman ayrıca 18 yaşındaki oyuncunun üzerinde baskı yaratmak istemiyor.
YAVAŞ YAVAŞ TAKIMA MONTE EDECEK
Fanatik'in haberine göre; 58 yaşındaki çalıştırıcı, Eljif Elmas konusunda aceleci davranmayıp, yavaş yavaş A takıma monte etmeyi planlıyor. Kocaman, taraftara da Elmas için sabırlı olmaları çağrısında bulundu.
Kaynak: haberinburada
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