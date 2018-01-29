TFF 1. Ligin 19. haftasında İstanbulspor sahasında, Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Mücadele İstanbulspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. 24. dakikada sağ kanattan gönderilen ortada ceza sahası içinde gelişine vuran Halil'in şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti. 26. dakikada Yalçın'ın kafa vuruşunda ceza sahası içinde seken topu iyi kontrol eden Halil meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 29. dakikada Zeki'nin sağ kanattan ortasında altı pasta Halil Çolak topu düzelttin sonra sert vurdu. Kaleci Asil Kaan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GALİBİYETİ GETİREN GOL 77'İNCİ DAKİKADA GELDİ

52'de çalımlarla ceza sahasına giren Nemanja Kojic'in vuruşunda kaleci Asil topu son anda kornere çeldi. 68'de Zeki'nin sağ kanattan vuruşunda ceza sahası içinde Kerem Can'a çarpan top ağlara gitti: 2-0. 73. dakikada İsmail'in ceza sahası içi sağ kanattan vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti. 77. dakikada Barış'ın sol kanattan kafa ile içeri çevirdiği topu, Hasan kafa ile ağlara gönderdi: 2-1

Kaynak: haberinburada