Volkan Konak'a Silahlı Saldırı! Saldırgan 'vatan Haini' Diye Bağırdı
Cengiz Ünder'in Attığı Gol Roma'ya Yetmedi
Sevilla, De Gea Duvarını Geçemedi
Yüksek Vergiden Kaçan Ünlü Oyuncu, Cezayir'e Yerleşmeye Hazırlanıyor
Eski Galatasaraylı Telles Gözyaşlarına Hakim Olamadı
Ali Koç İddialı Konuştu: Farklı Başladık, Farklı Bitireceğiz
Fed Tutanakları Yayınlandı! 2018'de Faiz Artışı Bekleniyor
Yıldız Futbolcu Cengiz Ünder'den Tarihe Geçen Gol!
Dünya Şampiyonu Boksörden Erdoğan'a Büyük Jest!
Türk Hava Yolları Personel Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları
Real Madrid Geriden Geldi
Büyük Skandal! Federasyon Oynanmayan Maç İçin Bahis Cezası Kesti
Bıçaklı Şaka Kötü Bitti! 16 Yaşındaki Genç, Ağabeyini Öldürdü
6 Yaşındaki Çocuk, Büyü Bozma Ayini Sırasında Annesi Tarafından Öldürüldü
Rum Liderden Türkiye'ye Küstah Doğal Gaz Çağrısı
İstanbulspor 90+6'da Güldü
Cami Minaresinden Ezan Değil Türkü Sesi Yükseldi!
Yılmaz Vural'a Bir Darbe De Elazığspor'dan
İnternet Yayınları Rtük Denetimine Giriyor!
Aldatıldığını Düşünen Cani Kadın, Kocasının Cinsel Organını Kesip Klozete Attı

İstanbulspor 90+6'da güldü

İSTANBULSPOR 90+6'DA GÜLDÜ

Spor Toto 1. Ligin 23. haftasında İstanbulspor, sahasında konuk ettiği Manisaspor'u 90+6'da bulduğu penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

Tarih : 21 Şubat 2018, 23:00
Puan Ver : İstanbulspor 90+6'da Güldü(6/10)2

Spor Toto 1. Ligin 23. hafta maçında İstanbulspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Manisaspor'u konuk etti. İstanbulspor, sayısız fırsattan yararlanamadığı maçta Manisaspor'u 90+6. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren İstanbulspor, karşılaşma boyunca 24 şut çekerken galibiyet golünü 90+6. dakikada penaltıdan Halil Çolak ile buldu.

MIKIC 90+8'DE KIRMIZI KART GÖRDÜ

İstanbulspor'un son dakikada bulduğu golün ardından tansiyon yükselirken Manisaspor'dan Mikic, 90+8. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından İstanbulspor, 38 puan ile 5. sıraya yükseldi. Manisaspor ise üst üste 3. yenilgisini aldı ve 14 puan ile 17. sırada kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbulspor  90+6  Da  Güldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER