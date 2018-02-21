İSTANBULSPOR 90+6'DA GÜLDÜ
Spor Toto 1. Ligin 23. haftasında İstanbulspor, sahasında konuk ettiği Manisaspor'u 90+6'da bulduğu penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Ligin 23. hafta maçında İstanbulspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Manisaspor'u konuk etti. İstanbulspor, sayısız fırsattan yararlanamadığı maçta Manisaspor'u 90+6. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren İstanbulspor, karşılaşma boyunca 24 şut çekerken galibiyet golünü 90+6. dakikada penaltıdan Halil Çolak ile buldu.
MIKIC 90+8'DE KIRMIZI KART GÖRDÜ
İstanbulspor'un son dakikada bulduğu golün ardından tansiyon yükselirken Manisaspor'dan Mikic, 90+8. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından İstanbulspor, 38 puan ile 5. sıraya yükseldi. Manisaspor ise üst üste 3. yenilgisini aldı ve 14 puan ile 17. sırada kaldı.
Kaynak: haberinburada
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