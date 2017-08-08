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İSTANBULLULARI ŞAŞIRTAN HAVANIN NEDENİ BU FOTOĞRAFTA SAKLI


İstanbulluları şaşırtan havanın nedeni bu fotoğrafta saklı
Tarih : 08 Ağustos 2017, 15:50
Puan Ver : İstanbulluları Şaşırtan Havanın Nedeni Bu Fotoğrafta Saklı(9/10)5

İstanbul'da geçen cuma gününden bu yana etkisini artıran aşırı sıcak ve nemli havanın, bugün rekor seviyelere ulaşarak hissedilen sıcaklığı 43 dereceye kadar çıkarması bekleniyordu. Ancak İstanbullular sabah saatlerinden itibaren etkili olan parçalı bulutlu ve yer yer rüzgarlı havayla, günler sonra nefes alma imkanı buldu. Peki İstanbul'da bunaltan yaz sıcaklarına verilen bu beklenmedik molanın sebebi ne? İşte cevabı...



Meteoroloji uzmanı Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kahraman, İstanbul'da bugün bunaltan sıcak ve nemli havaya mola verilmesine yol açan meteorolojik durumun, Karadeniz üzerinden gelen alçak bulutların etkisiyle güneş radyasyonu ile ısınmanın sınırlanmasından kaynaklandığını söyledi.



'TAHMİNİ GÜÇ'



Yrd. Doç. Dr. Kahraman, "Halen Marmara'nın doğusunda alçak bulutlar var. Özellikle yere en yakın stratus bulutlarının tahmini güçtür, çünkü atmosferdeki sirkülasyonun yanı sıra yerel koşullar da bunların oluşumu ve gelişiminde önemli rol oynar. Alçak bulutların perdelemesiyle güneş radyasyonu yere daha az ulaşabiliyor, bu da ısınmayı sınırlıyor" diye konuştu.





İstanbul'da sıcaklıkların şu an 29 derece, bağıl nemin ise yüzde 75 düzeyinde olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Kahraman, "Hissedilen sıcaklık 33 derece. Bu kadar yüksek nemde sıcaklığın bir kaç derece oynaması termal konforumuz için çok daha büyük etkilere neden olur. Örneğin sıcaklık 4 derece artıp 33 dereceye yükseldiğinde, bağıl nem % 75 iken hissedilen sıcaklık 47 dereceye yükseliyor. Böyle bir durumda ısı krampları veya ısı bitkinliği, halk deyimiyle sıcak çarpması meydana gelebilir" sözleriyle vatandaşları aşırı sıcaklara karşı uyardı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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