

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Eyüp'te yaptığı yatırımların toplu açılışı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Eminönü'nden Eyüp'e uzanacak ve Haliç sahilden geçecek bir tramvay hattı yapılacağı müjdesini verdi. Törende konuşan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ise , "1994 senesinde başlayan belediyecilikteki marka yatırım çizgisi artarak devam ediyor. Bugün bu berekete çok kıymetli bir halka daha ekleniyor. Eyüp Sultan bu memnuniyeti hak ediyor " dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) desteğiyle Eyüp'te hayata geçirilen yatırımların toplu açılış töreni Eyüp İSKİ Şubesi'nin bahçesinde gerçekleştirildi. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ile birlikte Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.











kaynak:habertürk