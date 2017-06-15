İSTANBULLULARA SAĞANAK YAĞIŞ SÜRPRİZİ
İstanbul'da öğle saatlerinde bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Özellikle Avrupa yakasında etkili olan yağmur nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar kaçarak ıslanmamaya çalıştı. Bazı vatandaşlar üst geçit altlarına saklanarak ıslanmamaya çalıştı. Su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar da yağmurdan kaçmayarak ıslanmayı tercih etti.
kaynak:hürriyet
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