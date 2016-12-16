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İSTANBULLULARA SABAH SÜRPRİZİ!


İSTANBULLULARA SABAH SÜRPRİZİ!
Tarih : 16 Aralık 2016, 10:16
Puan Ver : İstanbullulara Sabah Sürprizi!(5/10)2


Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Kütahya, Afyonkarahisar, Karaman, Niğde, Hatay ve Kilis çevreleri ile Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; Antalya'nın doğu ve Mersin'in batı ilçelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, Sinop ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.



 



kaynak:habertürk








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