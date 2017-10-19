İSTANBULLULARA MÜJDE! FSM'DEKİ ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ
FSM'de geçtiğimiz ay başlayan kaçak geçişleri önlemek için kurulacak TAK'la ilgili çalışmalarda sona gelindi. Test çalışmalarının tamamlanmasından sonra kapatılan şeritler trafiğe açılacak.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) geçtiğimiz ay başlayan kaçak geçişleri önlemek için kurulacak tak'la ilgili çalışmalarda sona gelindi. Bölgede şu anda sistemin test çalışmaları yapılıyor. Tamamlanmak üzere olan test çalışmalarının ardından trafiğe kapatılan şeritlerin açılabileceği belirtildi.
TRAFİĞİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMİŞTİ
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu yakası girişinde 23 Eylül tarihinde başlayan çalışmalarda kaçak geçişlerin önüne geçmek için bölgeye elektronik cihazları taşıyacak bir tak inşaa edilmeye başlanmıştı. Çalışmaların 7 Kasım tarihinde sona ereceği belirtilmişti. TEM yolunda birer şerit kapatılarak yapılan çalışmalar sırasında bölge trafiği olumsuz yönde etkilenmişti.
ÇALIŞMALAR BİTTİ SİSTEM TEST EDİLİYOR
O tarihten bu yana sürdürülen çalışmalarda sona gelindi. Tak'ın yapımı tamamlanırken, elektronik cihazlarda takılarak işler hale getirildi. Bu sabah bölgede test çalışmaları yapılmaya başladı. Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler Tak'ın altından sürekli geçerek sistemde herhangi bir arıza olup olmadığını araştırılıyor.
HER AN AÇILABİLİR
Bir aksilik çıkmaması durumunda yola döşenen demir bariyerlerin de kaldırılarak yolun trafiğe açılacağı belirtildi. Bu amaçla bölgede demir bariyerleri kaldıracak çekiciler de hazır bekletiliyor.
Kaynak: haberinburada
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