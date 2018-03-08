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İstanbullulara kötü haber! Özel halk otobüsleri kontak kapatıyor

İSTANBULLULARA KÖTÜ HABER! ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ KONTAK KAPATIYOR

Bir grup özel halk otobüsü işletmecisi, İBB'den aldıkları paranın maliyetlerini karşılamadığını söyleyerek cuma günü kontak kapatacaklarını belirtti ve İstanbullulardan özür diledi.

Tarih : 08 Mart 2018, 10:30
Puan Ver : İstanbullulara Kötü Haber! Özel Halk Otobüsleri Kontak Kapatıyor(6/10)2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) aylık 28 bin lira taşıma bedeli aldıklarını ancak maliyetlerinin 55 bin lira olduğunu belirten özel halk otobüsü işletmecileri cuma günü kontak kapatacaklarını açıkladı.

"HİÇBİR İŞLETMECİ ARKADAŞIM ŞOFÖR MAAŞINI ÖDEYEMİYOR"

Özel halk otobüsü sahibi işletmecisi bir grup, dün 23.30'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında toplandı. İşletmeciler "Sayın Cumhurbaşkanımız son umudumuz sizsiniz, batıyoruz" yazan bir pankart açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları taşıma bedelinin maliyetlerinin karşılamadığını belirten grup üyeleri adına Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası başkanı Kemal Çetin açıklama yaptı. Çetin, "Bütün yaptığımız görüşmeler sonunda 'zararlarımızın karşılanamayacağını sadece 2000 liralık öğrenci desteği verebileceklerini' söylediler. Belediyenin kuruluşu olan Otobüs A.Ş.'nin 45 lira maliyet çıkarmasına rağmen 30.000 lira alıyoruz. 15.000 lira zarar ediyoruz. Hiç bir işletmeci arkadaşım şoför maaşını ödeyemiyor. Biz günde 1 milyon insana hizmet veriyoruz. 2 500 tane çalışanımız var" dedi.

"İSTANBUL HALKINDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Çetin taleplerinin karşılanmaması halinde Cuma günü kontak kapatacaklarını belirterek, "Bütün işletmeci arkadaşlar belediyeye dilekçe verdik. Biz cuma günü araçlarımızı durduracağız. İstanbul halkından özür diliyoruz. Biz her zaman diyaloga açığız. Biz yetkililerle görüşmeye, onlarla tekrar diyalog kurmaya hazırız. Aynı işi yapan İstanbul Büyükşehir'e bağlı İİET otobüsleri günlük, 3000 kilometre yapmasına rağmen maliyetlerinin 86.000 lira olduğunu biliyoruz. Biz günlük 8000 ila 10.000 kilometre yapmamıza rağmen aylık 55.000 lira maliyetimiz var. Biz bu maliyetleri karşılayamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Halk Otobüsü işletmecileri de zarar ettiklerini belirterek yetkililere seslendi. Grup yapılan açıklamanın ardından buradan ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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