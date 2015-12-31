İstanbul'da yılın son günü beyaz örtü güzel bir manzara oluşturdu. Ancak evlerinden çıkıp işyerlerine gitmek zorunda olanlar için yol yine çileye dönüştü.



İstanbul'da yılın son günü beyaz örtü güzel bir manzara oluşturdu. Ancak evlerinden çıkıp işyerlerine gitmek zorunda olanlar için yol yine çileye dönüştü.







Kar yağışı nedeniyle Kağıthane ve Bomonti tünelinin çıkışlarında araçlar kaldı. Araçlardan inenler, tüneli yürüyerek geçti. Kağıthane tünelinin çıkışında Piyalepaşa yönünde ilerlemeye çalışan araçlar yolda kalınca trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlar tünelin içinde kaldı. Yolda kalanlar çareyi yürümekte buldu. Servis ve otobüslerden inenler Kağıthane ve Bomonti tünellerini yürüyerek geçti.