İSTANBULLULAR YOLDA KALDI!
İstanbul'da yılın son günü beyaz örtü güzel bir manzara oluşturdu. Ancak evlerinden çıkıp işyerlerine gitmek zorunda olanlar için yol yine çileye dönüştü.
İstanbul'da yılın son günü beyaz örtü güzel bir manzara oluşturdu. Ancak evlerinden çıkıp işyerlerine gitmek zorunda olanlar için yol yine çileye dönüştü.
Kar yağışı nedeniyle Kağıthane ve Bomonti tünelinin çıkışlarında araçlar kaldı. Araçlardan inenler, tüneli yürüyerek geçti. Kağıthane tünelinin çıkışında Piyalepaşa yönünde ilerlemeye çalışan araçlar yolda kalınca trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlar tünelin içinde kaldı. Yolda kalanlar çareyi yürümekte buldu. Servis ve otobüslerden inenler Kağıthane ve Bomonti tünellerini yürüyerek geçti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar