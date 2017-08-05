İSTANBULLULAR SAKIN DIŞARI ÇIKMAYIN, NEM YÜZDE 70'İ BULDU
İstanbul'da etkili olan sıcak ve nem İstanbullulara zor anlar yaşattı. Termometreler 31 dereceyi gösterirken, nem yüzde 70'i buldu. İnsanlar gölge yerlere kaçarken, hayvanlar su bulma sıkıntısı çekiyor.
İNSANLAR AĞAÇ GÖLGELERİNE YATTI
Serinlemenin yollarını arayan vatandaşlardan bazıları Taksim Meydan'ında ağaç gölgelerinin altında yatarken, bazıları da soğuk suyla elini yüzünü yıkadı.
HAYVANLAR SU BULMA SIKINTISI ÇEKİYOR
Sıcak hava ve nemden sokak hayvanları da nasibini aldı. Su bulmakta sıkıntı yaşayan sokak köpeklerine vatandaşlar yardımcı olurken, nemden etkilenen hayvanlar bankamatiklerin gölgesine sığındı. Susuz kalan kuşların da yere dökülen ve fıskiyelerden akan suları içtiği gözlendi.
Kaynak: haberinburada
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