İSTANBULLULAR MÜJDE! YENİ TRAMVAY HATTI GELİYOR
İstanbul'a, Eminönü-Alibeyköy arasında hizmet vermesi planlanan yeni tramvay hattı geliyor. Yolculuk süresinin 35 dakika olması planlanan 10 kilometrelik hatta, ikili dizi 30 araç hizmet verecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, raylı sistem, deniz ve lastik tekerlekli toplu ulaşım araçlarına entegre olan Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği aktarılan açıklamasında, Eminönü Meydanı'ndan başlayan hattın, Unkapanı, Fener, Eyüp, Silahtarağa, Alibeyköy'e kadar ulaşacağı kaydedildi.
PİYER LOTİ TEPESİ'NDEN GEÇECEK
Açıklamada, hattın konumu ve tarihi yapısı itibarıyla İstanbul'un en önemli toplu taşıma güzergahlarından birisi olacağı vurgulanarak, tramvay hattı hizmete alındığında, Medipol Üniversitesi Unkapanı Yerleşkesi, Kadir Has Üniversitesi Cibali Yerleşkesi, Feshane, Eyüp Devlet Hastanesi, Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü, Piyer Loti Tepesi ve Alibeyköy Cep Otogarı ile kesintisiz toplu ulaşım sağlanacağı bildirildi.
Bu alanların bir kısmının tarihi yarımada içerisinde ve Haliç kıyılarında olması dolayısıyla tarihi, turistik ve ekolojik açıdan bölgenin nitelik olarak taşıt trafiğinden arındırılması, karbon salınımının azaltılması, yaya hareketliliğinin artırılmasının planlandığı anlatılan açıklamada, "Tramvay hattının güzergahı, İstanbul II ve IV Numaralı Koruma Bölge Kurulu kararları ile onaylandı. Güzergah üzerinde koruma kurulunca talep edilen kısmi revizyonlar kurul kararlarına uygun olarak gerçekleştirildi. Dolayısıyla çalışmalar Koruma Bölge Kurulu ile koordineli olarak ve koruma kurulları bilgilendirilerek onay alındıktan sonra yürütülüyor." bilgisine yer verildi.
GÜZERGAH JEOLOJİSİ
Tramvay hattının geçişinin kara yolunun yanında geçiş için yeterli alan bulunmayan 3 bölgede kazıklı platform vasıtasıyla sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu bölgelerdeki uygulama, ulaşım gereklilikleri ve zemin parametreleri açısından teknik bir zorunluluktur. Haliç kili ve kaya derinliğinin (- 45 metre) - (- 60 metre) civarında olması nedeniyle inşaat tekniği açısından üniversite öğretim görevlilerinden de alınan rapor ve görüşler doğrultusunda hat güzergahındaki sadece 3 bölgede kısmi kazıklı platformların yapımını gerektiriyor.
Tramvay hattı belirlenirken proje aşamasında güzergah üzerindeki tarihi yapılar dikkate alındı. Tarihi yapılar sensörler yerleştirilerek titreşim ölçümleri aralıksız yapılmaktadır. Konunun uzmanı üniversite öğretim görevlileri tarafından yapılan bu ölçümler, raporlanarak inceleniyor. Ölçümler sonucunda tarihi yapılarda herhangi bir deformasyon veya olumsuz bir durum oluşturmayacağı üniversite öğretim üyeleri tarafından tespit edildi. Raporlar Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve koruma kurullarıyla paylaşılıyor. Çalışmalar sırasındaki imalat yöntemleri titreşimleri minimum seviyeye indirilecek şekilde planlandı."
14 İSTASYON BULUNACAK
Açıklamada, Eminönü otobüs durakları alanından Eminönü İstasyonu ile başlayan güzergahın, Küçükpazar, Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray, Feshane, Eyüp-Teleferik, Eyüp Devlet Hastanesi, Silahtarağa İstasyonu ve Sakarya Mahallesi İstasyonu'na Haliç kıyısından geçerek Alibeyköy Merkez, Alibeyköy Metro İstasyonu ile devam edip ve Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonu'nda son bulacağı belirtildi.
Yolculuk süresinin 35 dakika olması planlanan 10 kilometrelik hatta, ikili dizi 30 aracın hizmet vereceği aktarılan açıklamada, "Günlük 114 bin yolcu kapasitesi, 14 adet 60 metre uzunluğunda istasyon bulunacak. Ayrıca güzergah boyunca tamamen katenersiz olan tramvay araçları enerjisini, iki ray arasına gömülü bir sistemden alacak. Görüntü kirliliği oluşturan katener enerji direkleri ve buna bağlı havai hat enerji kabloları kullanılmayacak" denildi.
ENTEGRASYON SAĞLANACAK HATLAR
Açıklamada, Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının, 10 ayrı noktada yapımı devam eden ve planlanan hatlarla entegrasyon sağlamasının planlandığı belirtilerek, bu hatlar şöyle sıralandı:
"1. Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı (T1) Eminönü İstasyonu ve Şehir Hatları Eminönü vapur iskeleleri ile Eminönü İstasyonu'nda,
2. Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı (M2) ile Küçükpazar İstasyonu'nda,
3. Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı ile Ayvansaray İstasyonu'nda,
4. Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk Teleferik Hattı (TF2) ile Eyüp-Teleferik İstasyonu'nda,
5. Planlanan Bayrampaşa-Eyüp Tramvay Hattı ile Feshane İstasyonu'nda,
6. Planlanan Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Metro Hattı ile Silahtarağa İstasyonu'nda,
7. Planlanan Eyüp-Yeşilpınar Teleferik Hattı ile Sakarya Mahallesi İstasyonu'nda,
8. Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı (M7) ile Alibeyköy Metro İstasyonu'nda,
9. Seyrantepe-Alibeyköy Metro Hattı ile Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonu'nda."
Kaynak: haberinburada
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