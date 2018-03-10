İSTANBULLULAR DİKKAT! VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildi.
Şehir Hatları A.Ş., İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Sirkeci Gar istasyonu giriş ve çıkışındaki yaya trafiği durdu. Kalabalık öyle boyutlara ulaştı ki, Marmaray'a giriş ve çıkışlar aynı anda yapılamadı. Görevliler giriş çıkışları sağlayabilmek için megafonlarla uyarı anonsları yaptı.
Üsküdar ve Sirkeci istasyonlarında da büyük yoğunluk oluşurken, Şehir Hatları A.Ş., İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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