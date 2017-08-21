Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gün boyu etkili olarak kuvvetli olması beklenmektedir" denildi.

BU GECE YILDIRIM VE DOLU YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji verilerine göre sıcak havalar birkaç günlüğüne mola verecek, hava sıcaklıkları düşecek. İstanbul'da bu gece gök gürültüsü, yıldırım ve dolu yağışı da bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Son yapılan tahminlere göre gece 03.00'tan itibaren İstanbul'da yeniden kuvvetli yağış bekleniyor." denildi.

İSTANBULLULAR YARINA DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gün boyu etkili olarak kuvvetli (10-30 mm) olması beklendiğinden başta ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İBB'DEN DE UYARI GELDİ

İBB'den yapılan açıklamada," Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporlarına göre şiddetli yağışlar bugün sabah saatlerden itibaren etkili oldu. Özellikle Anadolu yakası kuzey kıyılarında (Kilyos, Sarıyer, Beykoz ve Şile'nin köyleri) kuvvetli olan gök gürültülü sağanak yağışların ilerleyen saatlerde dinmesi bekleniyor. Akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur geçişleri olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Yarın içinde uyarıların yer aldığı açıklamada, "İstanbul il genelinde salı günü ise gök gürültülü sağanak yağmurun yeniden kuvvetlenerek özellikle Anadolu yakasında daha etkili olacağı tahmin ediliyor. Atmosferin üst seviyesinin soğuk, yer seviyesinin (deniz ve kara) sıcak oluşu nedeniyle oluşacak kararsız hava koşulları nedeniyle hortum ile kısa süreli dolu yağışı, şimşek, yıldırım, gök gürültülü kısa süreli kuvvetli yağmur geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor. Yağış öncesi çöp, sigara izmariti, poşet gibi çöplerin tıkadığı mazgalların temizlik çalışmaları Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ve İSKİ ekipleri tarafından yapılıyor. Muhtemel yağış ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı İlçe Belediyeleri bilgilendirildi. AKOM, İtfaiye, Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, İSKİ ekipleri hazır bekletiliyor" ifadeleri kullanıldı.

HAVA BİRKAÇ DERECE SERİNLEYECEK

Türkiye pazartesi sabahına yağmurla uyanacak. Türkiye'nin iç, batı ve kuzey kesimlerinin büyük bölümünde yağış bekleniyor. Yağışlarla beraber hava da birkaç derece serinleyecek.

Yurdu etkisi altına alacak yağmur etkisini Çarşamba gününe kadar sürdürecek. Yağmur İstanbul'un yanı sıra, Antalya, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Ordu ve İzmir'in doğu ilçelerinde etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde değişmeyecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile iç ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU:

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, bugün öğleden sonra doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Adana: Parçalı bulutlu 34

Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Kaynak: haberinburada