İSTANBULLULAR DİKKAT! METEOROLOJİ'DEN HAFTA SONU UYARISI GELDİ
Meteoroloji uyardı. Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de yarın şiddetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmara'da yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına bekleniyor.
AKŞAM ETKİSİNİ KAYBEDECEK
Kuzey ve Orta Ege'de ise fırtınanın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) eseceği öngörülüyor.
Fırtına, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
Kaynak: haberinburada
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