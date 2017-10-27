İSTANBULLULAR DİKKAT! METEOROLOJİ GÜN VE SAAT VERDİ, SAĞANAK GELİYOR
Meteoroloji Cumartesi günü soğuk ve yağışlı havanın Marmara Bölgesi'nde etkili olmaya başlayacağı, İstanbul'da ise yağmurun akşam saatlerinde başlayacağı uyarısında bulundu.
Marmara Bölgesi'nin Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği, bölgede sıcaklıkların Pazar günü yağışla birlikte hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.
YAĞMUR İSTANBUL'DA AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYACAK
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın bölge geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden itibaren Trakya geneli, akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK
Rüzgar, güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerinden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eserken, hava sıcaklıkları güneyli rüzgarlarla birlikte bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek, yer yer ise üzerine çıkacak.
29 EKİM'DE İSTANBUL YAĞIŞLI OLACAK
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin öğle saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ilk saatlerde görülecek sağanak yağışların, sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
YAĞIŞ SALI GÜNÜ BÖLGEYİ TERK EDECEK
Pazartesi günü bölge geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın, kuzeybatı zamanla kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Salı gününden itibaren hafta sonuna kadar bölgede yağış beklenmiyor. Beklenen soğuk hava, lokal olarak görülebilecek kuvvetli yağışlar ile rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
- New York'taki Patlama Anı Kamerada!
- Yıldırım: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aramaya Cesaret Edemedi
- Tartıştığı Karısını Başına 4 El Ateş Ederek Öldürdü, Çocukları Ağabeyine Bırakıp Polisi Bekledi
- Kılıçdaroğlu: Haram Lokma Yiyen Belediye Başkanını Yaşatmam!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar