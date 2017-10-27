Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

İstanbullular dikkat! Meteoroloji gün ve saat verdi, sağanak geliyor

İSTANBULLULAR DİKKAT! METEOROLOJİ GÜN VE SAAT VERDİ, SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji Cumartesi günü soğuk ve yağışlı havanın Marmara Bölgesi'nde etkili olmaya başlayacağı, İstanbul'da ise yağmurun akşam saatlerinde başlayacağı uyarısında bulundu.

Tarih : 27 Ekim 2017, 23:10
Puan Ver : İstanbullular Dikkat! Meteoroloji Gün Ve Saat Verdi, Sağanak Geliyor(8/10)4

Marmara Bölgesi'nin Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği, bölgede sıcaklıkların Pazar günü yağışla birlikte hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

YAĞMUR İSTANBUL'DA AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın bölge geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden itibaren Trakya geneli, akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Rüzgar, güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerinden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eserken, hava sıcaklıkları güneyli rüzgarlarla birlikte bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek, yer yer ise üzerine çıkacak.

29 EKİM'DE İSTANBUL YAĞIŞLI OLACAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin öğle saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ilk saatlerde görülecek sağanak yağışların, sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ SALI GÜNÜ BÖLGEYİ TERK EDECEK

Pazartesi günü bölge geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın, kuzeybatı zamanla kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Salı gününden itibaren hafta sonuna kadar bölgede yağış beklenmiyor. Beklenen soğuk hava, lokal olarak görülebilecek kuvvetli yağışlar ile rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbullular  Dikkat  Meteoroloji  Gün  Ve  Saat  Verdi  Sağanak  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER