İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları ve Türk Telekom Stadyumu'nda bugün saat 19.30'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının provaları dolayısıyla Vatan Caddesi ve bağlantı yolları trafiğe kapatıldı.

06.30-16.00 saatlerinde kapalı kalacak yollar şöyle:

Vatan Caddesi gidiş geliş, Vatan Caddesi'ne Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, ıkan tüm yollar, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi giriş, D-100 istikametinden Vatan Caddesi giriş, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi giriş, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi giriş, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi giriş, 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi giriş, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi giriş, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi giriş, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi giriş, Sürücüler için Millet ve Fevzipaşa caddeleri ise alternatif güzergah olarak gösterildi.

DERBİ NEDENİYLE BU YOLLAR KAPALI

Türk Telekom Stadyumu'nda bugün saat 19.30'da Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak olan İlhan Cavcav Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, emniyet tedbirleri kapsamında saat 14.30'dan itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle: "Güney Yan Yolda bulunan İspark Otopark alanı dolana kadar Tem Kuzey Yan Yoldan Güney Yan Yola Dönüş Varyantı araç trafiğine açık olacak, İspark Otoparkı dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak, alternatif olarak araç sürücüleri Tem Kuzey Yan Yol Okmeydanı dönüşleri - Tem Güney Yan Yol Bağlantı yolunu kullanacaklardır. Maç başladığında Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kapatılacak, Tem Kuzeye direkt ve Tem Kuzeyden Güneye bağlayan varyanta akım verilecek, Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kesildiği zaman Tem Kuzeyden Güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacaktır."

Kaynak: haberinburada