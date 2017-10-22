Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu

İstanbullular dikkat! Duyurular peş peşe geldi: Bugün bu yollar kapalı

İSTANBULLULAR DİKKAT! DUYURULAR PEŞ PEŞE GELDİ: BUGÜN BU YOLLAR KAPALI

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları ve Türk Telekom Stadyumu'nda bugün saat 19.30'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Tarih : 22 Ekim 2017, 15:10
Puan Ver : İstanbullular Dikkat! Duyurular Peş Peşe Geldi: Bugün Bu Yollar Kapalı(5/10)1

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının provaları dolayısıyla Vatan Caddesi ve bağlantı yolları trafiğe kapatıldı.

06.30-16.00 saatlerinde kapalı kalacak yollar şöyle:

Vatan Caddesi gidiş geliş, Vatan Caddesi'ne Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, ıkan tüm yollar, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi giriş, D-100 istikametinden Vatan Caddesi giriş, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi giriş, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi giriş, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi giriş, 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi giriş, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi giriş, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi giriş, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi giriş, Sürücüler için Millet ve Fevzipaşa caddeleri ise alternatif güzergah olarak gösterildi.

DERBİ NEDENİYLE BU YOLLAR KAPALI

Türk Telekom Stadyumu'nda bugün saat 19.30'da Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak olan İlhan Cavcav Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, emniyet tedbirleri kapsamında saat 14.30'dan itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle: "Güney Yan Yolda bulunan İspark Otopark alanı dolana kadar Tem Kuzey Yan Yoldan Güney Yan Yola Dönüş Varyantı araç trafiğine açık olacak, İspark Otoparkı dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak, alternatif olarak araç sürücüleri Tem Kuzey Yan Yol Okmeydanı dönüşleri - Tem Güney Yan Yol Bağlantı yolunu kullanacaklardır. Maç başladığında Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kapatılacak, Tem Kuzeye direkt ve Tem Kuzeyden Güneye bağlayan varyanta akım verilecek, Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kesildiği zaman Tem Kuzeyden Güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacaktır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbullular  Dikkat  Duyurular  Peş  Peşe  Geldi  Bugün  Bu  Yollar  Kapalı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER