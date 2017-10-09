İSTANBULLULAR DİKKAT! BUGÜN BİRÇOK NOKTADA YOLLAR TRAFİĞE KAPATILIYOR
Bu akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak Türkiye - İngiltere Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası nedeniyle saat 15.30'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Vodafone Park Stadında oynanacak olan Türkiye-İngiltere Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final müsabakası nedeniyle birçok noktada yollar ulaşıma kapatılacak. Saat 15.30'dan itibaren kapatılacak olan yollar, 19.00'da başlayacak olan maçın bitiminin ardından açılacak.
EMNİYET TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BAZI YOLLAR KAPATILACAK
Vodafone Park Stadında bugün saat 19.00'da oynanacak olan Türkiye-İngiltere Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final müsabakası ile ilgili alınan emniyet tedbirleri kapsamında saat 15.30'dan itibaren etkinlik bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:
-Stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine verilecek.
-Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak.
-Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe'den gelen akım ise iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacak.
-Bayıldım Caddesi ve Küçük Çiftlik Caddesinden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine yönlendirilecek.
-Mete Kavşağından Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek.
-Gazhane Caddesi Süzer Plazadan Şehitler Tepesine kadar trafiğe kapatılacak.
-Akaretler Işıklar Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek.
-Vişneli Tekke Sokak araç trafiğine kapatılacak"
Kaynak: haberinburada
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