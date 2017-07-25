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İstanbullular Cuma Gününe Dikkat! Sağanak Geliyor, Sıcaklık 5 Derece Birden Düşecek

İSTANBULLULAR CUMA GÜNÜNE DİKKAT! SAĞANAK GELİYOR, SICAKLIK 5 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Meteoroloji, İstanbul'da cuma ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını ve sıcaklığın 5 derece birden düşeceğini açıkladı.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 09:10
Puan Ver : İstanbullular Cuma Gününe Dikkat! Sağanak Geliyor, Sıcaklık 5 Derece Birden Düşecek(8/10)4

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için 5 günlük hava tahmini raporunu açıkladı.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'a cuma günü yağmur geri geliyor.

CUMA VE CUMARTESİYE DİKKAT!

İstanbul'da cuma ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış rapor edilirken sıcaklıkların ise 5 derece birden düşmesi bekleniyor.

EN SICAK GÜN BUGÜN GERÇEKLEŞECEK

Salı gününden perşembeye kadar havanın açık ve güneşli olması beklenirken en sıcak gün bugün gerçekleşecek. Sıcaklığın 33 dereceye çıkacağı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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