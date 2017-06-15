'İSTANBULLU GELİN' DİZİSİNDEKİ SENARYO GERÇEK OLDU!
Genç yıldız, rol arkadaşına olan aşkını sosyal medyadan geçen günlerde ilan etti ve sevgilisini annesiyle de tanıştırdı.
Genç yıldız, rol arkadaşına olan aşkını sosyal medyadan geçen günlerde ilan etti ve sevgilisini annesiyle de tanıştırdı. Berkay Hardal, annesi ve Hira koyuncuoğlu'nun fotoğrafını “Hayatıma anlam katan 2 kadın” notuyla sosyal medyadan yayınladı.
kaynak:hürriyet
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