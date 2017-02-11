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istanbullu avrasya tüneli'ni çok sevdi!

İSTANBULLU AVRASYA TÜNELİ'Nİ ÇOK SEVDİ!

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nden geçen vatandaşların durumdan oldukça memnun olduklarını söyledi.

Tarih : 11 Şubat 2017, 14:45
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Kars'a giden Arslan, Ankara'ya dönüş öncesi Kars Harakani Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.



"3 AYDA BİR BÜYÜK PROJEYİ AÇIYOR"



Türkiye'nin önemli projeleri hayata geçirdiğini dile getiren Arslan, "Dünya, Türkiye'yi gıptayla izliyor. Dünyada kriz varken, büyük projelere adeta 'dur' denmişken, hiçbir proje yapılmıyorken Türkiye 3 ayda bir büyük bir projeyi açıyor." dedi.



VATANDAŞ MEMNUN



Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nden geçen vatandaşların durumdan oldukça memnun olduklarını söyledi.



23 BİN 938 ARAÇ AVRASYA TÜNELİNİ KULLANDI



Avrasya Tüneli'nin açılışından bu yana yapılan geçişler hakkında bilgi veren Arslan, "Dün saat 07.00-21.00 arası yani 14 saat boyuca Asya yakasından Avrupa yakasına 10 bin 938 araç geçti, Avrupa yakasından Asya yakasına ise 13 bin araç geçti, yani ilk günde toplam 23 bin 938 araç geçmiş oldu. bugün ise saat 18.00 itibarıyla Asya yakasından Avrupa'ya 8 bin 888 araç, Avrupa yakasından Asya yakasına ise 9 bin 808 araç olmak üzere 18 bin 696 araç geçti. Tünel, saat 21.00'a kadar açık oluğuna göre dünkü yaklaşık 24 bin mertebesini bulmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.



 



kaynak:sabah








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