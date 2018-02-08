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İstanbulkart'ta yeni dönem başlıyor! İşte detaylar

İSTANBULKART'TA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR! İŞTE DETAYLAR

İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem başlıyor. Kredi kartıyla yükleme yapma imkanı tanıyan İstanbulkart uygulamasının Android versiyonu deneme sürümü olarak yayınlandı.

Tarih : 08 Şubat 2018, 17:00
Puan Ver : İstanbulkart'ta Yeni Dönem Başlıyor! İşte Detaylar(7/10)3

İstanbul'da her gün metro ve metrobüsü kullanan milyonlarca yolcunun hayatını kolaylaştıracak teknolojik yenilik için bir adım daha atıldı. Kredi kartıyla yükleme yapma imkanı tanıyan İstanbulkart uygulamasının Android versiyonu beta olarak yayınlandı. Ntv'de yer alan habere göre, henüz beta testinde olan uygulamaya yalnızca bir İstanbulkart tanıtabiliyorsunuz.

UYGULAMANIN ÖZELLİKLERİ

İBB'ye bağlı Belbim şirketi tarafından geliştirilen 'İstanbulkart' isimli mobil uygulamanın kullanıcılara sunacağı özellikler şu şekilde:

Anlık bakiye görüntüleme: Kartınızı telefonunuzun arkasına okuttuğunuzda bakiyeniz görüntüleniyor.

Talimat oluşturarak yükleme: Kredi kartınızı uygulamaya tanımlayıp dokundurma işlemiyle bakiye yükleme yapılabiliyor.

Uygulama, size en yakın dolum noktalarını gösteren pratik bir özelliğe de sahip.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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