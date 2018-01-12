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İstanbulkart Sayısı 30 Milyonu Aştı

İSTANBULKART SAYISI 30 MİLYONU AŞTI

İstanbul'da 2010 yılından itibaren kullanımda olan İstanbulkart sayısı 30 milyonu aştı.

Tarih : 12 Ocak 2018, 23:20
Puan Ver : İstanbulkart Sayısı 30 Milyonu Aştı(7/10)3

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşu olan Medya AŞ tarafından dijital ortamda yayımlanan "Tech İstanbul" isimli teknoloji dergisinde, kente ilişkin sayısal bilgiler yer aldı. Buna göre, İstanbul'da 2010 yılından itibaren kullanımda olan İstanbulkart sayısı 30 milyonu aştı.

975 MAHALLE BULUNUYOR

Ulaşım, teknoloji, kültür-sanat, çevre, turizm ve sosyal alanlarda verilen hizmete ilişkin bilgilerin paylaşıldığı dergide yer alan bilgilere göre, 2010 yılından itibaren uygulamada olan İstanbulkart'ı kullananları sayısı 30 milyonu aştı.

Mega kentte; 975 mahalle, 93 bin 958 yol, 114 kilometre bisiklet yolu ve 35 bin 500 kilometre uzunluğunda fiber altyapı bulunuyor.

740 ADET TRAFİK KAMERASI VAR

İstanbul'da akıllı ulaşım sistemlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı dergide, trafik kamerasından, meteoroloji gözlem servislerin kadar birçok kalemle ilgili ise şu bilgilere yer verildi:

"2 bin 139 adet sinyalizasyon sistemi, 584 adet trafik dedektörü, 740 adet trafik kamerası, 54 adet meteoroloji gözlem servisi, 317 adet Blutooth sistemi ve 75 adet dinamik mesaj servisi var."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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