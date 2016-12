İBB Meclisi toplantısında, İstanbulkart'ın alışveriş ve diğer şehircilik uygulamalarında da kullanılabilecek nakit para kartına dönüştürülmesini içeren rapor görüşüldü.











İBB Meclisi Başkan Vekili Ahmet Selamet'in yönettiği toplantıda, belediye şirketlerinden BELBİM'in tasarladığı ve toplu ulaşımda yoğun olarak kullanılan İstanbulkart'ın, alışveriş ve diğer şehircilik uygulamalarında da kullanılabilecek nakit para kartına dönüştürülmesi ve bu konuda BELBİM'e 15 yıl yetki verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.







BELBİM, bu proje için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne her yıl 1,5 milyon lira KDV payını ödeyecek ve ücret her yıl yeniden değerlendirilecek.







Proje BELBİM'in yürüttüğü projeyle İstanbulkart, 2016 yılında mikro ödemelerde ve şehircilik uygulamalarında kullanılabilecek bir elektronik para kartı haline dönüştürülecek. Böylece, İstanbullular kredi kartı veya banka kartına gerek duymadan güvenli bir şekilde İstanbulkart ile alışveriş yapabilecek.







İstanbulkart'ın ulaşım dışında da her alanda kullanılabilecek bir alışveriş kartına dönüştürmeyi hedefleyen projeyle, market, restoran ve kafeterya gibi yerlerde İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek. İSPARK ödemelerinin de gerçekleştirilebileceği kartla yapılan harcamalar cep telefonu veya internet üzerinden online takip edilebilecek.







BELBİM, BDDK'ya elektronik para kuruluşu başvurusunu haziran ayında yaptı. Yeni nesil pos cihazlarında İstanbulkart'ın geçmesi için altyapı çalışmaları da sürdürülüyor. İBB, bu projeyle, İstanbullulara daha güvenli alışveriş imkanı sunan bir ödeme sistemi oluşturmayı amaçlıyor.