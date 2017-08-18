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İSTANBUL'DAKİ YUNANİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDAN DUMANLAR YÜKSELİYOR


İstanbul'daki Yunanistan Başkonsolosluğu'ndan Dumanlar Yükseliyor
Tarih : 18 Ağustos 2017, 13:00
Puan Ver : İstanbul'daki Yunanistan Başkonsolosluğu'ndan Dumanlar Yükseliyor(9/10)5

Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasından yükselen dumanların ardından olay yerine itfaiye elkiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

YANGIN, MUTFAK BÖLÜMÜNDE BAŞLADI

Beyoğlu'nda bulunan Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yangın çıktı. Mutfak bölümünde çıktığı belirtilen yangın nedeniyle başkonsoloslukta yangın alarmı çaldı. Konsolosluk görevlilerinin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Binaya giren itfaiye ekiplerinin ufak çapta olduğu kaydedilen yangına müdahalesi sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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