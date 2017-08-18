İSTANBUL'DAKİ YUNANİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDAN DUMANLAR YÜKSELİYOR
Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasından yükselen dumanların ardından olay yerine itfaiye elkiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
YANGIN, MUTFAK BÖLÜMÜNDE BAŞLADI
Beyoğlu'nda bulunan Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yangın çıktı. Mutfak bölümünde çıktığı belirtilen yangın nedeniyle başkonsoloslukta yangın alarmı çaldı. Konsolosluk görevlilerinin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Binaya giren itfaiye ekiplerinin ufak çapta olduğu kaydedilen yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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