İSTANBUL'DAKİ TAKSİLER HAKKINDA DEVRİM GİBİ KARAR!
Şehirdeki taksicilerin en büyük sorunlarından olan havalimanlarından yolcu alamama konusu, UKOME'nin 25 Mayıs'ta yapılan toplantısında görüşüldü.
Toplantıda, şehirdeki tüm taksicilerin havalimanlarından müşteri alabilmesi karara bağlandı. İmzadan çıkınca hayata geçecek karar, taksici esnafının yüzünü güldürdü. Havalimanı taksilerinin dışında buradan müşteri alamayan taksici esnafının bu sıkıntısı böylelikle sona erecek.
Kendilerinden başka taksicilerin buralardan yolcu almasına izin vermeyen havalimanı taksicileri ile meslektaşları arasında büyük kavgalara neden olan sorun yeni kararla çözüme kavuşturulacak. Kentte bulunan yaklaşık 18 bin taksiden sadece bini havalimanlarından yolcu alabiliyorken, yeni kararla tüm taksici esnafı bu haktan yararlanabilecek.
kaynak:habertürk
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