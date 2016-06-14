

Paralel Devlet Yapılanmasının (PDY), "casusluk ve yasa dışı dinleme" yaptığı iddialarına ilişkin 23'ü tutuklu 143 polisin yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan ve Hayati Başdağ dışındaki tutuklu 19 sanığın tahliyesine, tutuklulukta geçirdikleri süre ve sabit ikametgah sahibi olmaları nedeniyle karar verildi.











Paralel Devlet Yapılanmasının (PDY), "casusluk ve yasa dışı dinleme" yaptığı iddialarına ilişkin 23'ü tutuklu 143 polisin yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan ve Hayati Başdağ dışındaki tutuklu 19 sanığın tahliyesine, tutuklulukta geçirdikleri süre ve sabit ikametgah sahibi olmaları nedeniyle karar verildi.







Tutuklu sanıklardan Ahmet Özdik'in, 12 mayısta ameliyat olduğu ve avukatının sağlık raporu sunması sonucu dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda daha önce tahliye edildiği öğrenildi.







İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmada, iddianamenin okunmasına devam edildi. Bir kısmının okunmasının ardından heyet, sanıkların taleplerinin alınmasına geçti. Söz alan tutuklu sanıklar tahliyelerini istedi.







Tutuklu sanıklardan Hasan Hüseyin Danacı, 23 aydır tutuklu yargılandığını belirterek, "Yargılanmaktan korkmuyorum. Tutuklu yargılamak tedbirdir ama bu bizim için artık cezaya dönüştü. Tutuklanmamıza delil olarak sunulan evraklar, aslında bizim beraatimiz yönünde sunduğumuz delillerdir." dedi.







Sanık Tolga Güzeltaş da görevi boyunca terör örgütleriyle mücadele içinde olduğunu belirterek, "Takibini yaptığımız bir hücre evinde bombalar, silahlar bulduk. Onlarla eyleme geçecek şahısları yakaladık. Bu şahıslar 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu. Bizse mahkeme kararını yerine getirdiğimiz için 2 yıldır tutuklu yargılanıyoruz. Başka söyleyeceğim bir şey yok." diye konuştu.