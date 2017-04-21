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İSTANBUL'DAKİ MİNİBÜSLERDE YENİ DÖNEM


İSTANBUL'DAKİ MİNİBÜSLERDE YENİ DÖNEM
Tarih : 21 Nisan 2017, 09:59
Puan Ver : İstanbul'daki Minibüslerde Yeni Dönem(9/10)11


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile İstanbul'daki tüm minibüs ve taksi dolmuşlara panik butonu takılıyor. Araçta kör nokta bırakmayacak şekilde kameralar yerleştiriliyor. Araç takip ünitesi ve panik butonunun yerleştirileceği araçlar 7 gün 24 saat izlenecek.



 



kaynak:hürriyet








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