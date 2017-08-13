Fatih'te Aksaray Mahallesi'nde 2 uyuşturucu çetesinin kalaşnikoflu ve molotoflu savaşı, 200 polisle düzenlenen baskınla son buldu. Mahallelinin korkusu ise hala geçmiş değil.

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Aksaray Mahallesi'nde 2 ayrı uyuşturucu çetesinin kalaşnikoflu ve molotoflu çatışması, mahalleliye kabus gibi günler yaşattı. Cuma günü mahalleye baskın düzenleyen 200 kişilik polis ekibi, 12 kişiyi gözaltına aldı. Çıkan olaylardan rahatsız olan mahalle sakinleri, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

KORKU İÇİNDE HUZURSUZ GÜNLER GEÇİRİYOR

Habertürk muhabirleri Nihat Uludağ ve Hasan Örnekoğlu, İstanbul Fatih Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 200 polisle didik didik aradığı, 12 kişiyi gözaltına aldığı Fatih'in Aksaray semtinde bulunan eski adıyla 'Yalı Mahallesi' olarak bilinen Aksaray Mahallesi'ne operasyondan önce gitti.

Geçen hafta 2 ayrı uyuşturucu çetesinin silahlı ve molotoflu çatışmasına sahne olan mahallenin sokaklarında sessizliğe şahit olduk. Sokaklarda rastladığımız ve konuşmak istediğimiz birçok kişi, hiçbir şey görmediklerini söyledi.

İsmini vermek istemeyen bir mahalleli, gece de süren çatışma nedeniyle dışarı çıkamadıklarını dile getirdi. Polisin yaptığı operasyonla çatışmaların son bulduğu mahallede yaşayanlar, korku içinde ve huzursuz günler geçirdiklerini ifade etti.

"ÇATIŞMA ÇIKINCA KENDİMİZİ EVE ATIP YERE YATIYORUZ"

"Evimize ve otomobillerimize kurşunlar isabet ediyor. Evlerimizin camları ve otomobiller kurşunlandı" diyen mahalle sakinleri, çatışma çıkan günlerde yaşadıklarını şöyle anlattı: "Çatışma çıkınca kendimizi içeri atıp yere yatıyoruz. Huzurumuz kalmadı. Konuşursak bizi de sıkıştırırlar.

Korkumuzdan kimseye bir şey diyemiyoruz. Silah sesleri dinmiyor. Hepimizi izliyorlar. 2 elinde Kalaşnikof olan birinin havaya ateş açtığını gördüm. Bir çete üyesinin evine molotof attılar. Ne olur bitsin bu korku. Dışarı çıkamaz olduk."

"GÖRMEDİM, DUYMADIM"

Mahallede rastladığımız kişiler "Böyle bir şey görmedim, duymadım" ya da "Konuşmak istemiyorum" diyerek sorularımızı yanıtsız bıraksa da isim vermeden konuşanlar da oldu. Geçen haftaki çatışmada yaralanan Mehmet K.'nın akrabası olan ve ismini vermeyen mahalleli, çatışma haberlerini yalanladı ve "Bu olay kapansın. Ortada artık sorun yok.Kız meselesinden kavga ettiler" diye konuştu. Israrlarımız üzerine aradığı Mehmet K. da konuşmak istemediğini söyledi. Bilgi almak için ulaştığımız Aksaray Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ustaoğlu ise çatışma haberlerini doğrulayıp 3 gün sürdüğünü belirtti. Çatışmalar yüzünden kimsenin evinden çıkmak istemediğini söyleyen Ustaoğlu, iki grup arasında özel bir durum olduğunu ifade etti. Ustaoğlu, "Olaylar şu an duruldu" dedi.

200 POLİSLE BASKIN, 12 GÖZALTI

Fatih'te yaşananların ardından, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 200 polis, cuma günü mahalleye helikopter destekli operasyon düzenledi.

Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, mahalle adeta ablukaya alındı. 22 ayrı adrese eşzamanlı baskınlar yapıldı. Bir binanın metruk halde bulunan kazan dairesinde, çok sayıda uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Bir tekel bayisinde de kaçak sigara ve çeşitli markalarda kaçak içki bulundu. 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: haberinburada