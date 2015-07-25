

İstanbul Valiliği, yarın yapılacak 'Büyük Barış Yürüyüşü'nü yasakladı.







"TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ ALANLARI İÇERİSİNDE YER ALMAMAKTADIR"







Valilik'ten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bazı basın organları ve sosyal medyada yer alan yürüyüş ve toplanma çağrılarına ilişkin olarak başta HDP İstanbul İl Başkanlığı olmak üzere siyasi partiler, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri tarafından; 26.07.2015 Pazar Günü saat 16:00'da, Beyoğlu ilçesi Tepebaşından Aksaray Metro Meydanına kadar yürüyüş ve akabinde basın açıklaması düzenleme talebi 24.07.2015 tarihli dilekçe ile Valiliğimize iletilmiştir. Tarafımıza yapılan başvuru 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre belirlenen usullere uymamakla birlikte, ilimizde bu kanuna göre Avrupa Yakası ve Anadolu Yakasında dörder adet olmak üzere toplam sekiz adet gösteri yürüyüşü ve açık yer toplantıları düzenlenebilecek alan belirlenmiş ve kamuoyuna ilan edilmiştir. Yürüyüş tertip edilmek üzere Valiliğimizden talep edilen Beyoğlu Tepebaşı ile Aksaray Metro Meydanı arası, 2015 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri alanları içerisinde yer almamaktadır"