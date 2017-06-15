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İSTANBUL'DAKİ AVM'YE BOMBA İHBARI! EKİPLER OLAY YERİNDE


İSTANBUL'DAKİ AVM'YE BOMBA İHBARI! EKİPLER OLAY YERİNDE
Tarih : 15 Haziran 2017, 15:34
Puan Ver : İstanbul'daki Avm'ye Bomba İhbarı! Ekipler Olay Yerinde(6/10)7


Esenyurt'ta bulunan bir AVM'de bomba olduğuna dair ihbar alan polis ekipleri AVM'yi boşaltarak çevrede güvenlik önlemi aldı. AVM'de bulunan vatandaşlara panik olmamaları için yangın tatbikatı yapıldığı söylendi. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.



Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Esenyurt'ta bir AVM'de bomba olduğuna dair ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler AVM içerisindeki vatandaşları boşaltarak çevrede güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşlara ise panik olmamaları için yangın tatbikatı yapıldığı ve bu yüzden AVM'nin boşaltıldığı söylendi. Dışarıya çıkan vatandaşların bir süre ne olduğunu anlamaya çalıştığı ve korktuğu görüldü.



 



kaynak:hürriyet








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