Pazar sabahı E-5 Edirnekapı güzergahından geçen vatandaşlar karşılaştıkları onlarca araçlık askeri sevkiyat karşısında şaştı kaldı. Haber 7'den İbrahim Günay'ın haberine göre geniş güvenlik önlemleri eşiliğinde birbirinden farklı askeri araçların bulunduğu konvoyun uzunluğu dikkat çekti. Konvoya çok sayıda trafik ekibi de eşlik etti. Askeri araç sevkiyatının yanı sıra asker sevkiyatı yapıldığı konvoya yoldan geçen vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Konvoyda bulunan askerler de vatandaşa asker selamıyla karşılık verdi.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah saatlerinde İstanbul E-5 karayolundan geçen onlarca askeri araçlık konvoyun Zafer Bayramı kutlamaları için yapılan provaya katıldığı öğrenildi. Fatih'te bulunan ve 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü kutlamalarına bu yıl da ev sahipliği yapacak olan Vatan Caddesi'nde bayram provası gerçekleştirildi. 95'inci Zafer Bayramı provasına Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet teşkilatlarından askerler ve polisler katılırken, Vatan Caddesi üzerinde sıralanmış birimler resmi araçlarla geçiş yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kolluk kuvvetlerinin bir arada olduğu anlarda oluşan görüntüler vatandaşların ve turistlerin de ilgisini çekti. Tören provasını izleyen vatandaşlardan bazıları o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Prova kapsamında Vatan Caddesi ve caddeye çıkan bazı yollar trafiğe kapatılırken, çevrede de bazı güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

Kaynak: haberinburada