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İSTANBUL'DAKİ ADLİYE VE CEZAEVLERİNDE DEV OPERASYON


İSTANBUL'DAKİ ADLİYE VE CEZAEVLERİNDE DEV OPERASYON
Tarih : 30 Eylül 2016, 10:16
Puan Ver : İstanbul'daki Adliye Ve Cezaevlerinde Dev Operasyon(0/10)


Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın  (FETÖ/PDY) adliye örgütlenmesine ilişkin soruşturma kapsamında, Çağlayan'daki  İstanbul Adalet Sarayı ile Gaziosmanpaşa ve Büyükçekmece adliyelerinde çalışan 87  kişi hakkında alınan gözaltı kararı alındı.



İstanbul Organize Şube Müdürlüğü  ekiplerince bu adliyelere ve çalışanların tayin oldukları belirtilen diğer 23  ildeki adliyelere operasyon düzenleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı ile Gaziosmanpaşa ve Büyükçekmece adliyelerinde çalışan 87 personel hakkında, "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı alındı.

 








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