İSTANBUL'DAKİ ADLİYE VE CEZAEVLERİNDE DEV OPERASYON
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye örgütlenmesine ilişkin soruşturma kapsamında, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı ile Gaziosmanpaşa ve Büyükçekmece adliyelerinde çalışan 87 kişi hakkında alınan gözaltı kararı alındı.
İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince bu adliyelere ve çalışanların tayin oldukları belirtilen diğer 23 ildeki adliyelere operasyon düzenleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı ile Gaziosmanpaşa ve Büyükçekmece adliyelerinde çalışan 87 personel hakkında, "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı alındı.
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