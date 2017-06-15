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İSTANBUL'DAKİ ABD KONSOLOSLUĞU YAKINLARINDA HAREKETLİ DAKİKALAR


İSTANBUL'DAKİ ABD KONSOLOSLUĞU YAKINLARINDA HAREKETLİ DAKİKALAR
Tarih : 15 Haziran 2017, 17:36
Puan Ver : İstanbul'daki Abd Konsolosluğu Yakınlarında Hareketli Dakikalar(8/10)5


İstinye'deki ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun yakınında, çevresindekileri "üzerimde patlayıcı var" diye tehdit eden bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Saat 16.15 sıralarında yapılan ihbardan kısa süre sonra olay yerine ilk polis ekibi ulaştı. Konsolosluk önünde durumun normal olduğunu bildiren polisler şüpheli bir kişiyi inceledi. Bir Ortadoğu ülkesi vatandaşı olduğu belirtilen şüpheli ilk incelemenin ardından gözaltına alındı.



 



kaynak:hürriyet








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