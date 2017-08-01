İSTANBUL'DA ZIRHLI POLİS ARACININ ÇARPTIĞI SURİYELİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Suriye'deki savaştan kaçtı ama İstanbul trafiğinde bir anlık dikkatsizlik onu canından etti.
ANİDEN YOLA ÇIKTI
Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde seyreden "shortland" olarak bilinen zırhlı polis aracı, aniden yola çıkan 9 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Yaralanarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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