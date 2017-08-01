Abd, Esad Ve İran'a Kapıyı Gösterdi, Rusya'ya Nükleer Mesaj Verdi
Abd'den, Muhalefet Liderlerini Gözaltına Alan Venezuela'ya Sert Tepki
Ab'den Türkiye'ye Yaptırım Uygula Diyen Almanya'ya Tokat Gibi Cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Başbakan Yıldırım Arasında, Kritik Yaş Öncesi Sürpriz Zirve
Bilim Adamları, Dünya'ya En Yakın Gezegenin Yaşama Elverişli Olmadığını Açıkladı
Belediye Başkanı, Yeni Makam Aracı İçin Kurban Kestirdi
İstanbul'da Zırhlı Polis Aracının Çarptığı Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti
Önce Kavga Ettiler, Sonra Odayı Ateşe Verdiler!
Beyoğlu'nda Sokak Ortasında Silahlar Çekildi: 1 Yaralı
Opel'in Psa Grubu'na Satışı Tamamlandı
Polis Google'dan Arayıp Bulduğu Eskort Çetesini 2 Ayda Çökertti
Balıkçılardan Sevindiren Açıklama: Marmara Denizi Köpek Balığı Kaynıyor
Roma, Cengiz Ünder'den Sonra Rezan Çorlu'yu Da Transfer Etti
Mescid-İ Aksa'yı İşgal Eden İsrail, Şimdi De Patrikhanenin Mallarına El Koydu
Dört Koldan Stoper Arayan Kartal'ın Son Adayı İspanya'dan
Calais Belediye Başkanı, Sığınmacılara Su Verilmesine Karşı Çıktı
Abdullah Avcı'ya Basın Toplantısında Milli Takım Sorusu Sorulmadı
Melo'nun Ses Kaydı Ortaya Çıktı: Türkiye'den İki Teklif Aldım
12 Yıl Önce Kaybolan Çiftin Cesetleri Arabalarının İçinde Nehrin Dibinde Bulundu.
Tehdit Mesajları Savuran Hamza Bin Ladin, El Kaide'nin Başına Geçiyor

İSTANBUL'DA ZIRHLI POLİS ARACININ ÇARPTIĞI SURİYELİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ


İstanbul'da Zırhlı Polis Aracının Çarptığı Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti
Tarih : 01 Ağustos 2017, 22:10
Puan Ver : İstanbul'da Zırhlı Polis Aracının Çarptığı Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti(10/10)6

Suriye'deki savaştan kaçtı ama İstanbul trafiğinde bir anlık dikkatsizlik onu canından etti.

ANİDEN YOLA ÇIKTI

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde seyreden "shortland" olarak bilinen zırhlı polis aracı, aniden yola çıkan 9 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbul  Da  Zırhlı  Polis  Aracının  Çarptığı  Suriyeli  Çocuk  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER