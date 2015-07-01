İSTANBUL'DA ZİNCİRLEME KAZA! D-100 TRAFİĞE KAPANDI
Mecidiyeköy Viyadüğü Boğaziçi Köprüsü yönünde seyreden bir otomobilin ani yavaşlaması sonucu ardından gelen 6 otomobil birbirine girdi. Kazaya karışan 34 THY 73 plakalı taksinin sürücüsü Ferhat Çırpma başından hafif yaralanırken, diğer araçların sürücüleri kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu tek yönlü olarak trafiğe kapandı.
Polis ve sağlık ekipleri, trafikten kaçmak için emniyet şeridini kullanan ve Mecidiyeköy kavşağında geri dönerek ters yönde ilerlemeye çalışan sürücüler nedeniyle kaza yerine ulaşmakta güçlük çekti. Taksi sürücüsü Çırpma olay yerine ulaşabilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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